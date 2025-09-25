(1) Allegati (1) CLICCA E SCARICA LA BROCHURE

“Il Sole in Classe” arriva ad Assisi. E Anter riunisce 60 ambasciatori da tutta Italia

Ad Assisi Anter ha riunito i 60 migliori ambasciatori dell’associazione provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che ha unito riflessione culturale e scientifica con la riunione di coordinamento sugli obiettivi del nuovo anno scolastico legati ai progetti Il Sole in Classe e Un Comune per Amico

Prima una lezione speciale de Il Sole in Classe, poi il panel su ‘Nuove Energie per l’Uomo e la Natura: Bellezza, Armonia, Creatività. La transizione culturale per una Rinascita Ecologica’. Sono stati i due momenti che hanno segnato la partecipazione di Anter, associazione nazionale tutela energie rinnovabili all’edizione 2025 de Il Cortile di Francesco. Parliamo dell’evento culturale che – nato come versione “francescana” del “Cortile dei Gentili” -, viene promosso ogni anno dal Dicastero per la cultura della Santa Sede come dialogo tra credenti e non credenti (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per scaricare la brochure).

A proposito de Il Sole in Classe, la lezione speciale ha aperto la giornata umbra di Anter, alla presenza dell’assessore all’Istruzione del Comune di Assisi, Scilla Cavanna, e delle classi delle scuole primarie “Convitto Nazionale Principe di Napoli” e “F. Frondini – Tordandrea”. All’iniziativa hanno preso parte anche il responsabile relazioni istituzionali di Anter Antonio Rancati e la dottoressa Francesca Marinangeli, membro del Comitato Scientifico dell’associazione, che hanno portato ai bambini e agli insegnanti la loro testimonianza sull’importanza dell’educazione ambientale e della cittadinanza attiva.

Nel pomeriggio, il panel moderato dal direttore di Anter Lohengrin Becagli e aperto dall’intervento del presidente Alessandro Giovannini, ha proposto un confronto dinamico con il Comitato Scientifico dell’associazione. Il ricercatore Luigi Servadei (Crea) ha evidenziato come “le energie rinnovabili siano leve di trasformazione culturale oltre che ambientale”, mentre l’avvocato Giuseppe D’Ippolito ha sottolineato “il valore della Nature Restoration Law come segnale culturale che trasforma il diritto in energia civile”. La pediatra Stefania Russo ha presentato l’approccio One Health, che integra salute umana, animale e ambientale, e la pediatra Carla Tomassini ha richiamato “il ruolo dell’educazione digitale contro fake news e infodemia”.

All’evento è intervenuto anche il dottor Massimo Casullo, presidente di Nwg Energia e amministratore delegato di Nwg Italia: Società Benefit operanti nel settore delle rinnovabili che da anni sostengono Anter condividendo gli stessi valori di sostenibilità e benessere delle comunità.

In chiusura, il presidente Giovannini ha lanciato ufficialmente il nuovo sito www.anteritalia.org, completamente rivisto e aggiornato, definendolo “uno strumento di partecipazione, collaborazione e innovazione al servizio della comunità”. Richiamando il Cantico delle Creature, ha ribadito che “la transizione ecologica sarà possibile solo se diventerà innanzitutto culturale, giusta, partecipata e intergenerazionale”.

