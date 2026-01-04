Il suggestivo giardino di tulipani si trasferisce alla Terrazza Mascagni

Nella foto l'area verde, tra il Gazebo e il parco giochi, scelta per piantare i bulbi

L'assessora Cepparello: "Non ci resta che aspettare marzo e il suo tiepido sole: avremo ancora una volta la nostra Olanda in città"

“Non ci resta che aspettare marzo e il suo tiepido sole: avremo ancora una volta la nostra Olanda in città”. Con queste parole si conclude l’annuncio dell’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello che annuncia il trasferimento del suggestivo giardino di tulipani: questa primavera sbocceranno nei giardini della Terrazza Mascagni, tra il gazebo e il parco giochi. “L’operazione tulipani” è partita il 2 gennaio. I bulbi, che lo scorso anno erano stati piantati nel prato di fronte alla chiesa di San Jacopo in Acquaviva, sono stati ora ricollocati in una delle zone più iconiche della città. Quest’anno quindi livornesi e turisti potranno ammirare il coloratissimo prato a due passi dal mare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©