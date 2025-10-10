Il Team Gold Ocr protagonista su Italia 1
Immagine fornita dalla Massimo Melis Asd
La squadra agonistica della Massimo Melis Asd è stata scelta dal programma televisivo Mag per una puntata sulla preparazione atletica della celebre corsa ad ostacoli Spartan Race
Il Team Gold Ocr, squadra agonistica della Massimo Melis Asd, è stato protagonista di una puntata del programma Mag in onda su Italia 1 dedicata alla preparazione atletica per la Spartan Race, la celebre corsa ad ostacoli che unisce forza, resistenza e spirito di squadra. Durante la registrazione, gli atleti hanno mostrato alcuni degli ostacoli simbolo della Spartan, spiegando le tecniche e la preparazione funzionale necessarie per affrontarli. Un servizio che ha voluto raccontare da vicino il lavoro, la passione e la dedizione di chi si allena ogni giorno per superare i propri limiti. “Per noi un grande onore rappresentare il mondo Spartan in un video così importante – spiega Massimo Melis – Essere scelti per mostrare la preparazione degli atleti e trasmettere i valori di questa disciplina è motivo di orgoglio. Inoltre, sono fiero di essere fondatore e coach del Team Gold OCR e Brand Ambassador 2025 di Spartan Race, un ruolo che mi permette di promuovere uno sport che va oltre la competizione, unendo impegno, resilienza e comunità. Un ringraziamento a Sabina Vitarelli per averci gentilmente ospitato nella splendida Tenuta Bellavista Insuese, cornice ideale per le riprese, e a tutti gli sponsor”. La puntata sarà trasmessa su Italia 1, il 13 ottobre 2025 (data in attesa di conferma ufficiale), all’interno del magazine sportivo MAG, offrendo agli spettatori un’occasione per conoscere da vicino la Spartan Race e la realtà del Team Gold Ocr.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.