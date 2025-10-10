Il Team Gold Ocr protagonista su Italia 1

Immagine fornita dalla Massimo Melis Asd

La squadra agonistica della Massimo Melis Asd è stata scelta dal programma televisivo Mag per una puntata sulla preparazione atletica della celebre corsa ad ostacoli Spartan Race

Il Team Gold Ocr, squadra agonistica della Massimo Melis Asd, è stato protagonista di una puntata del programma Mag in onda su Italia 1 dedicata alla preparazione atletica per la Spartan Race, la celebre corsa ad ostacoli che unisce forza, resistenza e spirito di squadra. Durante la registrazione, gli atleti hanno mostrato alcuni degli ostacoli simbolo della Spartan, spiegando le tecniche e la preparazione funzionale necessarie per affrontarli. Un servizio che ha voluto raccontare da vicino il lavoro, la passione e la dedizione di chi si allena ogni giorno per superare i propri limiti. “Per noi un grande onore rappresentare il mondo Spartan in un video così importante – spiega Massimo Melis – Essere scelti per mostrare la preparazione degli atleti e trasmettere i valori di questa disciplina è motivo di orgoglio. Inoltre, sono fiero di essere fondatore e coach del Team Gold OCR e Brand Ambassador 2025 di Spartan Race, un ruolo che mi permette di promuovere uno sport che va oltre la competizione, unendo impegno, resilienza e comunità. Un ringraziamento a Sabina Vitarelli per averci gentilmente ospitato nella splendida Tenuta Bellavista Insuese, cornice ideale per le riprese, e a tutti gli sponsor”. La puntata sarà trasmessa su Italia 1, il 13 ottobre 2025 (data in attesa di conferma ufficiale), all’interno del magazine sportivo MAG, offrendo agli spettatori un’occasione per conoscere da vicino la Spartan Race e la realtà del Team Gold Ocr.

