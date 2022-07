Il The Cage festeggia 20 anni, su Sky Arte il live C’mon Tigre

Il direttore artistico dell'Associazione Culturale The Cage, Toto Barbato

La puntata di domenica 17 luglio su Sky Arte è solo la ciliegina (iniziale) di tre mesi di celebrazioni. Toto Barbato: "Dal primo concerto dei Delta V sono 20 anni che facciamo divertire i livornesi, qui ora i figli nati dai fidanzamenti sotto palco. Perché siamo scelti dalle band? Forse perché siamo uno dei migliori club a livello di dotazione tecnica"

Domenica 17 luglio alle 21,15 su Sky Arte andrà in onda “C’mon Tigre live at the Cage Theatre”. “Il live – spiega il direttore artistico dell’Associazione Culturale The Cage, Toto Barbato – è stato registrato il 1 febbraio 2020, un mese prima di una lunga e dolorosa chiusura per pandemia. Diciamo che gli eventi hanno fatto sì che l’uscita del docu-film cadesse nel ventennale della nostra associazione e la cosa naturalmente mi riempie di orgoglio”. La puntata di domenica 17 luglio su Sky Arte sarà quindi la ciliegina (iniziale, non finale) di tre mesi di celebrazioni, tra musica arte e cultura, che andranno avanti fino ad ottobre.

Tra le tante iniziative in programma un Festival metal in Fortezza Vecchia durante Effetto Venezia con due gruppi americani e uno canadese, un meeting di direttori artistici di live club provenienti da tutta Italia e un libro di fotografie. “Era un venerdì, non ricordo il giorno, del 2002 – prosegue Barbato – concerto dei Delta V, in via Cestoni. Sono passati 20 anni da quel giorno, 20 anni di concerti, 20 anni in cui abbiamo fatto divertire i livornesi. E non solo. Ne andiamo fieri. Così come andiamo fieri nel vedere che oggi vengono da noi tanti ragazzi, figli nati dai fidanzamenti al The Cage di dieci,venti anni prima”. Infine… “Perché veniamo scelti dalle band? – conclude Barbato – Forse perché siamo uno dei migliori club a livello di dotazione tecnica (audio, luci, logistica) dove un concerto live può essere registrato in maniera ottimale. Penso per esempio a gruppi come Subsonica e Zen Circus che hanno deciso di fare qui da noi la data zero dei loro concerti. Noi ci siamo da vent’anni e ci saremo anche per i prossimi venti e quando saremo stanchi ci saranno altri 30/40/50 livornesi pronti a prendere il nostro posto. Insomma, ci saremo per sempre! #20annidicage”.

