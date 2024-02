Il The Cage sul tetto d’Italia: è questo il miglior live club

Grande soddisfazione da parte di Toto Barbato che sottolinea come questo riconoscimento sia già la seconda volta che arriva negli ultimi 10 anni

Il The Cage sul tetto d’Italia. Il live club di via del Vecchio Lazzeretto ha ottenuto il primo posto nella graduatoria nazionale dei live club italiani pubblicata dal Mei, Meeting delle etichette indipendenti. Grande soddisfazione da parte di Toto Barbato che sottolinea come questo riconoscimento sia già la seconda volta che arriva negli ultimi 10 anni. “Siamo considerati come la Ferrari dei Club in Italia. E questo ci riempie di orgoglio”.

Sottolinea l’ottimo risultato anche il sindaco Salvetti: “È una grande soddisfazione per la città”. Gli fa eco l’assessore alla Cultura Simone Lenzi: “Come amministrazione comunale ci prendiamo l’1% di merito per questo successo del The Cage, con il quale c’è un ottimo rapporto di collaborazione; ovviamente al 99% è merito di Toto Barbato e Mimmo Rosa“.

