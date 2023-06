Il The Space Cinema riapre domenica 11 giugno

Dopo i lavori di ristrutturazione e rinnovamento, l’apertura è prevista l'11 giugno in concomitanza con il primo giorno di ‘Cinema in Festa’ in Italia con tutti i film a 3,50€ fino al 15 giugno

Con un comunicato del 6 giugno The Space Cinema Livorno annuncia che torna ad accogliere il suo pubblico domenica 11 giugno dopo i lavori di ristrutturazione e rinnovamento. Fino al 15 giugno i film costeranno 3,50€. La conferma è arrivata dopo l’ultimo parere favorevole seguito al sopralluogo all’interno della struttura, chiusa ad ottobre 2022 per permettere il restyling: un design rivoluzionato che rappresenta la volontà, da parte del circuito, di ripensare l’esperienza cinematografica e dar vita a una nuova idea di sala, intesa come il luogo per eccellenza in cui poter viaggiare con la fantasia ed immergersi le storie del grande schermo. “Quasi un anno fa partiva il nostro progetto di dare ai livornesi un The Space Cinema completamente rinnovato – commenta Francesco Grandinetti, General Manager del circuito – Un intervento che ha richiesto più tempo del previsto, ma che abbiamo portato avanti sempre con la stessa convinzione e con lo stesso obiettivo: regalare al nostro pubblico la migliore esperienza di visione in sala. Siamo convinti che l’attesa sia valsa il risultato, così come varrà la sorpresa di tutti coloro che attendevano con entusiasmo questo ritorno, che noi viviamo come una grande festa a cui tutta la cittadinanza, a partire dal sindaco Salvetti, è invitata a partecipare”. Protagoniste del nuovo The Space Cinema sono le lussuose poltrone in pelle Recliner (mostrate in questo video reveal): reclinabili, per un’esperienza di visione in assoluto relax. Ma non solo: un nuovo concetto di bar e area self-service dove è anche possibile provare oltre 100 gusti di Coca-Cola Freestyle, il nuovo Milkshake, assaporare un caffè Lavazza e gustare i gelati Grom.

A partire dalle ore 14 di domenica 11 giugno inizieranno le proiezioni di La Sirenetta, Spider-Man: Across The Spider-Verse, Guardiani della Galassia Vol. 3, Transformers – Il risveglio, FastX e molti altri con sorprese nel corso del pomeriggio. “Siamo da sempre convinti che certe storie vadano vissute in un certo modo, in un certo luogo. Il nuovo The Space Cinema di Livorno, oggi, è quel luogo – aggiunge Andrea De Candido, Head of Marketing per l’Italia di The Space Cinema – Disconnettersi dal mondo esterno per vivere due ore di pura magia è l’invito che il circuito ha lanciato ormai da tempo, per regalare a tutti gli appassionati la possibilità di godersi la completa immersione nell’esperienza unica del cinema in sala. Dopo diversi mesi necessari per completare i lavori, la riapertura non poteva arrivare in un giorno migliore di quello che vede anche il ritorno dell’iniziativa ‘Cinema in Festa’, a cui aderiamo come circuito e che è decisamente l’occasione perfetta per venire a vedere il The Space Cinema di Livorno nella sua nuova veste”.

Quello a Livorno è uno dei 36 multisala del circuito The Space Cinema, che in questi mesi ha lavorato ad analoghi interventi in altre strutture in Italia, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza ai suoi spettatori. Negli ultimi due anni, infatti, anche i multisala di Cagliari Quartucciu, Vicenza, Parma Campus, Bologna, Limena, Silea, Torino e Salerno sono stati riaperti al pubblico completamente rinnovati. Tutte le novità e la programmazione del The Space Cinema sono disponibili sul sito ufficiale del circuito, a questo link.

Condividi: