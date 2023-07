Il Venezia conquista un Palio Marinaro strepitoso

Con la conquista del drappo i biancorossi (10' 23' e 8) riscattano in parte la stagione. Gara strepitosa con il Pontino San Marco che è andato fortissimo girando per primo alla prima boa. Cornice di pubblico come non si vedeva da anni. Secondo posto Pontino, terza piazza per l'Ardenza. Solo quarto posto per il Borgo Cappuccini

Nell’albo d’oro consultabile su gareremierelivorno.it bisognava andare al 2012, quando vinse l’Ovosodo, per trovare un vincitore diverso da Borgo e Venezia che dal 2013 al 2022 si contendono la vittoria. Ma l’edizione 2023 non è stata una gara a due tra Venezia e Borgo Cappuccini con il Pontino San Marco che è andato fortissimo girando per primo alla prima boa e restando in testa quasi fino alla seconda boa. Poi il recupero del Venezia da metà gara che ha girato per primo la seconda boa e la terza boa allungando sugli inseguitori fino a tagliare per il primo il traguardi. In difficoltà il Borgo che ha tentato un clamoroso recupero nella seconda parte di gara concludendo al quarto posto. Alla fine l’ha spuntata il Venezia con 10′ 23′ e 8. Con la conquista del drappo i biancorossi riscattano, crediamo, la stagione avendo perso quest’anno Risi’atori e Barontini conquistati dai bianconeri. Secondo posto Pontino, terza piazza per l’Ardenza. Solo quarto posto per il Borgo Cappuccini. Poi Salviano, San Jacopo, Labrone e Ovo Sodo. Presenti in tribuna, oltre al sindaco, il consigliere Gazzetti, i rappresentanti dell’Accademia e delle forze dell’ordine. Cornice di pubblico come non si vedeva da anni.

