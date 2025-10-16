Il Vernacoliere sospende le pubblicazioni

Nella foto Mario Cardinali che ringraziamo per la disponibilità

Lo storico fondatore e direttore del mensile satirico Mario Cardinali annuncia in un comunicato pubblicato su Fb "una pausa di riflessione" dopo il numero di novembre: “Cosa aggiungere? Qualche lacrimuccia”

“Cosa aggiungere? Qualche lacrimuccia”. A parlare è Mario Cardinali, che ringraziamo per la disponibilità, commentando il comunicato pubblicato stamattina sulla pagina Fb Il Vernacoliere – Autori e direttore con il quale lo storico fondatore e direttore del mensile satirico annuncia la sospensione delle pubblicazioni dopo l’uscita di novembre: “Mi prendo una pausa di riflessione”. Leggendo il comunicato si evince che questa decisione scaturisce da due ragioni: l’età di Mario, vicino ai 90 anni dopo 65 di Vernacoliere (“ci manca ormai un mucchiettino di mesi, grinzosi anche quelli, e mi sento un po’ stanchino Stanchino… ciondolo”) e il calo delle vendite (“negli anni Novanta toccammo le 80.000 copie di tiratura con un solo numero. Oggi con la crisi sempre più profonda della carta, con i social e i telefonini a dettar legge ovunque, i costi ormai son arrivati a superar gl’incassi”). Infine… “Coraggio, amici e collaboratori cari. Vediamo se dopo aver ripreso fiato ce la faremo una volta ancora. E per intanto pigliatevi, oltre all’abbraccio affettuoso, anche il mio sentitissimo grazie per quanto finora avete fatto nel contribuire a tenere alto il prestigio d’una storica bandiera d’irriverenza satirica”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©