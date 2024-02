Il vescovo incontra la comunità ebraica

Monsignor Giusti ha incontrato il rabbino capo di Livorno Avraham Dayan e il presidente della Comunità ebraica Vittorio Mosseri. Un colloquio informale per rinsaldare i legami tra le due comunità e promuovere iniziative comuni

articolo e foto lasettimanalivorno.it

Il 1 febbraio il rabbino capo di Livorno Avraham Dayan, insieme al presidente della Comunità ebraica Vittorio Mosseri, hanno incontrato il vescovo Simone Giusti. Un colloquio informale, per dialogare e confrontarsi sui recenti avvenimenti di cronaca, sugli episodi di antisemitismo, ma soprattutto per rinsaldare i legami tra le due comunità, quella cattolica e quella ebraica e promuovere iniziative comuni. Nell’arco dell’anno saranno saranno organizzati diversi appuntamenti per fare memoria durante tutto l’arco del 2024, tra questi anche un convegno che vedrà la presenza a Livorno di un testimone della Shoah.

