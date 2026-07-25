Il Vespa Club Livorno protagonista della storica Pisa-Lucca-Abetone in notturna

Da sinistra verso destra: Riccardo Tramonti, Paolo Pacini, Franco Cecchi, Davide Giovani, Matteo Frilli, Alessio Miovich e Federico Nardi. (Luca Bellucci fotografa)

Un viaggio tra storia, passione e motori: i vespisti labronici hanno preso parte a uno dei raid più affascinanti d'Italia, ripercorrendo di notte le strade un tempo utilizzate dai collaudatori Piaggio. "Guidare verso l'Abetone con la scia dei fari è un'emozione indescrivibile"

C’è una magia particolare nel far girare il motore della propria Vespa quando il sole comincia a calare e le luci delle città lasciano spazio all’oscurità delle strade di montagna. Il Vespa Club Livorno rinnova la sua presenza alla storica Tappa Notturna Pisa–Lucca–Abetone, uno degli eventi raid più suggestivi e attesi dell’intero panorama vespistico italiano.

​Un percorso mitico nel segno della tradizione

​Nata per ripercorrere i tracciati su cui un tempo i collaudatori Piaggio testavano la resistenza e la meccanica dei nuovi modelli, la maratona notturna non è una semplice gita: è una vera prova di passione e resistenza.

​Un serpentone luminoso composto da centinaia di vespisti attraversa le bellezze della Toscana

​La partenza da Pisa, tra il fascino dei Lungarni e il fermento dei preparativi. Il passaggio da Lucca e la risalita lungo la Garfagnana e la Valle del Serchio, sfiorando monumenti iconici come il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano. L’ascesa finale verso il Passo dell’Abetone, affrontando i tornanti immersi nell’aria fresca della notte appenninica fino allo striscione d’arrivo alle Piramidi. I soci del Vespa Club Livorno hanno risposto all’appello sfoggiando la classica grinta che li contraddistingue. Dai modelli d’epoca perfettamente restaurati fino alle versioni più moderne, il gruppo labronico affronta chilometri di curve, salite e sbalzi termici spinto dal vero spirito vespistico. “Guidare di notte tra i tornanti che portano all’Abetone, sentendo il rombo del motore e vedendo la scia dei fari che ti precedono e ti seguono, è un’emozione indescrivibile. Essere qui con i colori del Vespa Club Livorno rende tutto ancora più speciale”.

​Oltre la gara: un’esperienza indimenticabile

​Dopo la scalata e la sosta ristoratrice in quota, la carovana intraprende la via del ritorno nelle prime ore del mattino, rientrando a Livorno stanchi ma visibilmente soddisfatti. Per il Vespa Club Livorno la partecipazione a questa rievocazione non rappresenta soltanto un appuntamento nel calendario turistico, ma la conferma di una passione condivisa che sa unire le sponde del mare labronico alle vette dell’Appennino.

Condividi:

Riproduzione riservata ©