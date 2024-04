Il viaggio di Va’ dove ti porta il bus è partito

Promosso da Autolinee Toscane a livello regionale per incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, a Livorno la classe 5B di Antignano con le insegnanti Cristina Baiocchi e Valentina Mostardi è stata tra le prime a lavorare al progetto

Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è partito. Il progetto didattico regionale promosso da Autolinee Toscane, che vede la partecipazione di ben 77 classi, è in piena fase di attuazione. A Livorno partecipano le classi delle primarie 5B e 5C di Antignano, 5A delle Benci, 5A di Maria Ausiliatrice, 5A e 5B Razzauti. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico di 6 ore a classe finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando il senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe seguirà con il supporto di operatori didattici qualificati. La classe 5B di Antignano, sotto la guida delle insegnanti Baiocchi Cristina e Mostardi Valentina, è stata tra le prime classi a lavorare al progetto e, – dopo che in aula è stato presentato agli studenti il servizio urbano della città e l’organizzazione dell’azienda, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente – gli studenti e le insegnanti, accompagnate dall’operatrice didattica, hanno avuto modo di mettere in pratica le regole apprese, scoprendo i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare, salendo appunto su un autobus. I ragazzi, che nel primo incontro avevano iniziato a conoscere i servizi di autolinee toscane e a comprendere quali fossero i giusti atteggiamenti e comportamenti da adottare sui mezzi pubblici, hanno potuto mettere in pratica quanto appreso, osservando con occhi nuovi la propria città e le bellezze artistiche ed imparando ad organizzare i tempi per utilizzare il bus come mezzo di trasporto.

L’uscita effettuata in bus ha visto la partecipazione entusiasta ed attiva di alunni e alunne, i quali hanno avuto modo di conoscere da vicino la realtà del mezzo e il comportamento da tenere nel rispetto degli altri; essi hanno provveduto a scattare foto significative lungo il percorso della linea 1+: Baracchina Rossa, Accademia Navale, Bagni Pancaldi, Terrazza Mascagni, Scoglio della Regina, Monumento ai Quattro Mori…

Attualmente i ragazzi sono impegnati nella produzione di illustrazioni, accompagnate da brevi descrizioni, dei luoghi che hanno avuto modo di fotografare durante il tour in bus. Il materiale raccolto dalle operatrici didattiche, verrà poi utilizzato per la realizzazione delle mappe cartacee dei servizi urbani di Livorno: disegni e testi elaborati dai bambini saranno utilizzati, infatti, per decorare il retro delle mappe che saranno distribuite nella città. Le insegnanti si dichiarano molto soddisfatte dell’articolazione del progetto, il quale va ad innestarsi sul percorso da esse proposto in classe, che vede impegnati alunni e alunne nello studio dei momenti più significativi della storia di Livorno; inoltre tale progetto si collega nel migliore dei modi al laboratorio teatrale seguito dalla classe: “Livorno, città aperta”. Da ultimo, ma non per questo di minore importanza, le docenti tengono a sottolineare l’ottima professionalità dimostrata dagli operatori.

