Il vigile del fuoco Montigiani va in pensione. “Grazie a tutti. Siete la mia seconda famiglia”

Alessandro Montigiani, precisamente al centro della foto, in un'istantanea di gruppo scattata la mattina di martedì 29 agosto con i vigili del fuoco del turno B del Distaccamento Porto i quali gli augurano una buona pensione ringraziandolo per gli anni belli di servizio passati insieme

Alessandro Montigiani lascia la divisa dopo 39 anni di onorato servizio. Tornato nella sua città nel 1991 con la strage del Moby Prince ha sempre lavorato al distaccamento Porto. "Per me i miei colleghi sono come fratelli, una vera e propria famiglia. Cosa farò adesso? Se ci penso mi viene il groppo in gola... voglio solo dire grazie a tutti per questi anni bellissimi passati insieme"

di Giacomo Niccolini

Più che un lavoro, una vera e propria famiglia con la quale condividere turni di lavoro, notti insonni, preoccupazioni ma anche soddisfazioni e gioie per interventi riusciti e qualche vita salvata. Alessandro Montigiani, vigile del fuoco da 39 anni, capo reparto del Distaccamento Porto di Livorno, ha raggiunto all’età di 60 anni, la meritata pensione. Un traguardo che arriva dopo anni e anni di dedizione e passione per un lavoro che ti entra dentro e diventa parte della tua vita. Una sorta di missione di cui non puoi più fare a meno.

Alessandro è uno di quelli di cui quasi non ti accorgi ma che se ti volti è già davanti a te a “tirare la carretta”. Uno a cui il lavoro non ha mai fatto paura. “Sono entrato nel 1986 in servizio e due anni prima come servizio di leva – spiega Montigiani a QuiLivorno.it – Ho girato qualche comando prima di arrivare qui a Livorno. L’ultimo impiego prima di arrivare in città è stato Piombino. Poi nel 1991, poco prima della tragedia del Moby Prince, sono entrato in servizio qui a Livorno al distaccamento porto. Da quel momento non mi sono mai fermato. Tra i servizi più importanti che mi porto dentro il terremoto dell’Aquila, quest’ultimo in Emilia Romagna, l’alluvione qui a Livorno. Ma in generale tanti e tanti servizi fatti gomito a gomito con i miei compagni di avventura. Più che colleghi direi veramente dei fratelli, una vera e propria seconda famiglia. Ci conosciamo tutti e passiamo molto tempo insieme. Qui al distaccamento Porto poi non siamo moltissimi e facciamo presto a fare squadra, ad essere famiglia nel vero senso della parola”.

E adesso sarà strano alzarsi al mattino e sapere che non c’è quella divisa pronta ad aspettarti. Una routine durata quasi quattro decenni. Una specie di seconda pelle. “A pensarci mi fa un po’ di tristezza. Oggi (martedì 29 agosto, ndr) quando i ragazzi del turno B mi hanno salutato e hanno voluto fare una bella foto ricordo, un po’ di groppo in gola mi è preso. Domani sera (mercoledì 30 agosto, ndr) sarà l’ultimo mio turno in servizio da vigile del fuoco. Farò la notte. Al mattino, alle 8, appenderò la divisa al chiodo. E non sarà facile, lo ammetto. La sera faremo una cena di pesce e a finire un bel dolce per festeggiare il mio pensionamento. Se voglio dire qualcosa? Non sono il tipo di tanti discorsi, se penso che finisce per me un’epoca mi commuovo. Cosa posso dire… solo un grande grazie a tutti per questo tempo insieme, per essere stati sempre al mio fianco, per essere una bellissima famiglia. Basta non mi fate dire di più perché sennò… Ora cosa farò? Eh… Ma lo sapete che non lo so ancora… andrò a pesca (ride, ndr)”.

Una cosa è certa, Alessandro Montigiani fermo non ci sa stare, qualcosa troverà da fare. Anzi, una cosa di sicuro la farà: mancare da morire a tutti i suoi compagni di squadra. Perché di uno come lui, la mancanza, si farà sentire di sicuro. Buona pensione capo turno Montigiani!

