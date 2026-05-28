Il vino si affina sotto il mare con il progetto Tiramisù

Al via il bando Interreg per accedere gratuitamente a servizi di sperimentazione, ricerca e promozione internazionale. Saranno selezionate 15 imprese, tre per ciascun territorio coinvolto: Toscana costiera, Liguria, Sardegna, Corsica e Région Sud – Dipartimento del Var15. In fondo all'articolo le info utili per candidarsi

Portare il vino in una nuova dimensione, trasformando il mare in uno spazio di innovazione, ricerca e valorizzazione territoriale. È questo l’obiettivo della manifestazione di interesse promossa nell’ambito del progetto TIRAMISÙ – “Sviluppo tecnologico di un processo innovativo di affinamento del vino sotto il mare” – cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese della filiera vitivinicola e agroalimentare interessate a partecipare gratuitamente a un percorso sperimentale di affinamento del vino in ambiente marino, attraverso la realizzazione di una cantina sottomarina che avrà sede in Golfo di Scarlino, in provincia di Grosseto. A seguito della candidatura tramite manifestazione di interesse, saranno selezionate 15 imprese, tre per ciascun territorio coinvolto: Toscana costiera, Liguria, Sardegna, Corsica e Région Sud – Dipartimento del Var. Si tratta di un’opportunità unica: le aziende selezionate potranno sperimentare un processo innovativo di affinamento subacqueo in condizioni naturali particolari e controllate, con il supporto di attività di monitoraggio scientifico, analisi chimico-fisiche e sensoriali e confronto tra campioni immersi e campioni conservati in cantina. Le attività saranno coordinate dall’Università di Pisa, Dipartimento di Agricoltura, Cibo e Ambiente, che ha elaborato le linee guida operative. Tiramisù non è soltanto una sperimentazione enologica, ma un percorso che unisce vino, mare, ricerca, sostenibilità, turismo esperienziale e promozione dei territori mediterranei. Le 15 imprese partecipanti accederanno infatti a un percorso di dialogo e confronto basato sullo scambio di esperienze e buone pratiche, momenti di approfondimento e formazione con esperti e testimonial, oltre ad attività sul campo. La progettazione partecipata sarà finalizzata alla definizione di una strategia di marketing transfrontaliero del nuovo prodotto, affinché possa acquisire notorietà e rinomanza internazionale grazie alle tecniche innovative di produzione e diventare il punto di partenza per la creazione di una nuova offerta turistica legata al mare e al vino.

Modalità di candidatura

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 28 maggio 2026 fino alle ore 00:00 del 1° luglio 2026.

Come candidarsi

La documentazione completa è disponibile:

sul sito del Comune di Scarlino nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare – Avviso Pubblico”;

sul sito ufficiale del progetto TIRAMISÙ Interreg Marittimo.

Per informazioni

[email protected]

Facebook TIRAMISÙ Interreg

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