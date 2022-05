Illuminazione al Caprilli, affidato l’intervento per le luci della pista

Al via la progettazione e la messa in opera dell'intervento. A confermarlo a QuiLivorno.it è il sindaco Luca Salvetti: "Ci stanno lavorando. Vogliamo che le luci vengano installate prima possibile per poter tornare a godere delle serate all'ippodromo"

di Giacomo Niccolini

L’illuminazione all’ippodromo Caprilli ci sarà. Forse non per l’apertura delle corse estive programmata per il 19 giugno prossimo ma l’obiettivo resta quello di poter avere la pista dell’ippodromo con le luci funzionanti per il mese di luglio. A confermarlo a QuiLivorno.it è il primo cittadino Luca Salvetti. “L’affidamento della progettazione dell’intervento è stata fatta. Ci stanno lavorando – conferma il sindaco raggiunto al telefono – Da qui il progetto e la messa in opera dell’intervento vogliamo che sia eseguito nel più breve tempo possibile per poter fare le serate al Caprilli. Non credo sia tutto operativo per giugno ma l’obiettivo è arrivare ad avere l’illuminazione per fare le serate in estate”.

Si inizia dunque a delineare il quadro della stagione estiva del galoppo all’ippodromo con un inizio probabilmente in orario diurno per poi passare ad un più consono e adeguato orario serale grazie all’imminente illuminazione che, stando a quanto raccolto dalla vivavoce del sindaco Salvetti, arriverà nel corso della stagione estiva.