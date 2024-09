Imbratta la saracinesca dell’edicola, denunciato

L'edicola tra via Cogorano e via Grande imbrattata (ringraziamo l'edicolante per la disponibilità)

E' stato sorpreso da un cittadino ad imbrattare una delle serrande dell’edicola all’intersezione via Cogorano-via Grande: 33enne denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui

La polizia, si legge in un comunicato stampa del 20 settembre, ha identificato e denunciato in stato di libertà un soggetto per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nella serata del 18 settembre una volante è stata avvicinata da un cittadino il quale riferiva di aver notato un soggetto che, utilizzando una bomboletta spray, stava imbrattando una delle serrande dell’edicola posta all’intersezione via Cogorano-via Grande. Sulla saracinesca dell’edicola in questione, prosegue la nota stampa, c’erano alcune scritte di vernice ancora fresca: “Sgamo” e “Fata”, in colore oro, e un graffito di colore rosso riportante la figura di un uccello in volo con sotto le parole “Streat Familia”. Il presunto autore del gesto, ancora presente sul posto e riconosciuto dal segnalatore, non avendo documenti al seguito è stato accompagnato negli uffici della Questura dove è stato identificato. Il giovane, italiano, 33 anni, è stato indagato in libertà per il reato di cui all’art. 639 c.p. (deturpamento e imbrattamento di cose altrui). Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

