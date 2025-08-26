Imbrattata la lettera finale dell’installazione Livorno

Imbrattata la O della installazione “Livorno” in Largo Tito Neri. Sul lato destro della lettera finale è comparsa nelle ultime ore una scritta di colore nero. Oltre alla scritta laterale, la lettera finale risulta inoltre leggermente spostata.

