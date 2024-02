Imbrattata la targa in memoria delle vittime delle Foibe. “Livorno non è questa”

Imbrattata la targa che ad Antignano, in Largo Vittime delle Foibe, ricorda i martiri della tragedia istriana. La mattina di domenica 11 febbraio l'amara scoperta: la targa è stata scempiata da due manifesti negazionisti, probabilmente incollati sull’epigrafe durante la notte

“Esprimiamo tutto il nostro sdegno – ha detto Alessandro Guarducci – per un bruttissimo gesto e timori per i contenuti negazionisti dei manifesti che hanno deturpato la targa. Al contempo esprimiamo solidarietà e vicinanza a Roberto Cervino, presidente provinciale degli esuli giuliano dalmati, che rappresenta tutte le vittime di quella tragedia e alle numerose famiglie degli esuli istriani e dalmati presenti nella nostra città. Livorno non è questa”.

“Intollerabile quanto accaduto in Largo Vittime delle Foibe – commenta Carlo Ghiozzi, capogruppo della Lega in Comune – con l’imbrattamento della targa che ricorda i martiri della tragedia istriana. Auspichiamo che le autorità competenti intervengano subito per identificare e punire chi ha commesso questo grave atto di vandalismo legato al negazionismo di una tragedia che ancora scuote le coscienze. Il sindaco, oltre a condannare senza se e senza ma l’atto, si adoperi quanto prima per ripulire la targa ignobilmente deturpata. Alle numerose famiglie degli esuli istriani e dalmati presenti nella nostra città di Livorno, va tutta la nostra solidarietà per questo grave gesto. Al prossimo Consiglio Comunale chiederemo a tutte le forze politiche presenti la condanna ufficiale di quanto accaduto”.

“Mani barbare e vigliacche hanno imbrattato la targa che ad Antignano, (Livorno) in Largo Vittime delle Foibe, ricorda le vittime del sacrifico dei fiumani, degli istriani, dei giuliano dalmati. Non è un caso isolato, purtroppo, pertanto occorre agire con fermezza contro questa gente che non merita neppure di essere apostrifata.” Queste le parole di Giampaolo Giannelli, coordinatore della Toscana dell’Unione degli Istriani.

"Ci aspettiamo quindi – commenta Giampaolo Giannelli, coordinatore Toscana Unione degli Istriani – oltre ad una ferma condanna da parte dell'intera classe politica livornese – prosegue Giannelli – che l'amministrazione comunale ripristini al più presto la targa, e che magari la metta in sicurezza, se possibile collocandola in maniera più adeguata. Da parte nostra – conclude il coordinatore dell'Unione degli Istriani – ci rendiamo disponibili ad ogni tipo di iniziativa venga preso dalle istituzioni, per promuovere quella cultura che valorizzi l'importanza del Giorno del Ricordo (proprio quest'anno ricorrono i 20 anni della legge istitutiva) in particolar modo tramandandola alle giovani generazioni."

