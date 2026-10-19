Imbrattati i nuovi giochi a Castellaccio

"Non è amore, è deturpare". Nonna Silvia torna a chiedere le telecamere. Il parco giochi del Belvedere Brunero Domenici è stato nuovamente preso di mira dopo gli episodi di inizio mese

Il parco giochi del Belvedere “Brunero Domenici” a Castellaccio, inaugurato all’inizio dell’estate, è stato nuovamente preso di mira. Sono comparse scritte sulle strutture in legno e sul seggiolino giallo a forma di gatto, imbrattato con occhi, baffi e una dedica. Le frasi sembrerebbero alludere a un tentativo di riconciliazione sentimentale, ma a farne le spese è uno spazio pubblico destinato ai bambini e alle famiglie. A segnalare l’accaduto è Silvia, la nonna che dal 2023 si è battuta per la realizzazione dell’area giochi. La donna ha inviato una mail al sindaco Luca Salvetti, all’assessore Federico Mirabelli e all’ufficio segnalazioni del Comune, ribadendo la necessità di installare telecamere di videosorveglianza per scoraggiare nuovi episodi di vandalismo. A inizio ottobre, erano state danneggiate le seggioline di plastica portate da Silvia per una merenda con i bambini: alcune erano state lanciate, una era finita nel canestro e altre erano state ridotte in frantumi. Il parco comprende un’altalena doppia con sedile inclusivo, giochi a molla, uno scivolo con arrampicata, un’area per il basket e spazi per la sosta e la socialità.

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