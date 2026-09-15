Impianto fotovoltaico sul tetto del Centro Servizi Area nord di piazza Saragat

Al via da oggi, martedì 15 settembre, i lavori curati dal settore Transizione tecnologica e Smart city del Comune di Livorno, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico con batterie di accumulo sul tetto del Centro Servizi al Cittadino Area Nord, in piazza Saragat

Al via da oggi, martedì 15 settembre, i lavori curati dal settore Transizione tecnologica e Smart city del Comune di Livorno, per l’installazione dell’impianto fotovoltaico con batterie di accumulo sul tetto del Centro Servizi al Cittadino Area Nord, in piazza Saragat.

Il progetto, il cui importo complessivo è pari a 250 mila euro, è stato candidato dall’Amministrazione comunale al Bando del Programma Regionale FESR 2021-2027 Azione 2.2.1 e si è piazzato al nono posto su 70 ammessi in graduatoria. Il contributo regionale a fondo perduto, pari a 157 mila euro, coprirà il 63% dell’importo dei lavori, mentre la quota restante sarà garantita da un cofinanziamento comunale.

È prevista la realizzazione di un impianto di notevole potenza, composto da pannelli fotovoltaici da 88 chilowatt di picco (kWp) abbinati a batterie di accumulo da 60 kWh.

I lavori dureranno due mesi e una volta entrato in esercizio l’impianto sarà in grado di produrre 105 megawattora (MWh) di energia elettrica pulita ogni anno, pari ai consumi elettrici annui di 40 famiglie. Questa capacità produttiva renderà la sede del Centro Servizi al Cittadino Nord autosufficiente dal punto di vista energetico, riducendo drasticamente il prelievo di energia dalla rete.

Le ricadute positive per la collettività saranno duplici, riguardando sia la sfera economica che quella ambientale. Dal punto di vista finanziario, l’Amministrazione comunale beneficerà di un risparmio sulle bollette elettriche stimato in 40 mila euro annui. L’investimento a carico del Comune, pari a 93 mila euro, avrà quindi un tempo di ritorno estremamente contenuto.

Sul fronte ambientale, l’utilizzo di energia rinnovabile consentirà di evitare l’immissione in atmosfera di circa 50 tonnellate di anidride carbonica all’anno, un beneficio equivalente a quello prodotto dalla messa a dimora di 1.500 nuovi alberi.

Questo intervento si inserisce in una strategia comunale più ampia e sistematica finalizzata all’efficientamento e alla transizione energetica dell’edilizia pubblica. L’obiettivo è applicare progressivamente questo modello virtuoso a vari edifici, trasformando il patrimonio immobiliare pubblico in un produttore attivo di energia pulita contribuendo in modo significativo alla riduzione dell’inquinamento e, quindi, al miglioramento della qualità dell’aria della città.

Le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità riguardano la prima settimana di lavori. Per l’installazione delle aree di cantiere sarà infatti necessaria, fino a sabato 19 settembre, l’istituzione del divieto di sosta e del senso unico alternato in via Piero Gobetti, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori in adiacenza al fabbricato sede del Centro Servizi al Cittadino. I divieti di sosta saranno opportunamente segnalati tramite cartellonistica.

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