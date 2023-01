In 10.000 alla Terrazza per i fuochi d’artificio

Nelle foto alcuni momenti dello spettacolo pirotecnico alla Terrazza Mascagni

Almeno 10.000 persone alla Terrazza Mascagni per il ritorno dei fuochi d’artificio. In tantissimi quindi hanno voluto brindare al nuovo anno assistendo da vicino, vicinissimo, allo spettacolo di luci nella cornice del lungomare organizzato da Fondazione Lem. E c’è stato chi, gruppi di giovani in particolare, ha brindato nel vero senso della parola stappando una bottiglia di spumante… Buon anno a tutti.

