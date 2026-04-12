In 700 circa alla Vivicittà, trionfano Antonio Del Vecchio e Anna Amorebianco

Foto organizzatori

Tempo manuale registrato di 31’18” per l'atleta dell'Atletica Amaranto. Un grande grazie da parte degli organizzatori al Comune e all’Autorità Portuale e ai tanti volontari che si sono impegnati per rendere la giornata piacevole. Oltre 540 per la gara agonistica di 10 km, più 140 non competitivi. Tra le donne, Anna Amorebianco prima in 37’50”

La folla di partecipanti – oltre 540 per la gara agonistica di 10 km, più 140 non competitivi – con il loro entusiasmo contagioso ha contraddistinto il Vivicittà di Livorno, una delle tante tappe in contemporanea della kermesse allestita dall’Uisp, facendo anche dimenticare i problemi legati a un guasto all’impianto di rilevamento dei tempi che ha reso praticamente impossibile la redazione completa delle classifiche e le conseguenti premiazioni. Qualche moto di delusione, ma nel complesso il gruppo di partecipanti non ha affievolito l’entusiasmo per un evento che d’altro canto mette l’agonismo in secondo piano rispetto ai motivi sociali e ai significati profondi che la manifestazione principale dell’Uisp ha sempre avuto. La gara, che era tappa del Criterium Podistico Toscano come anche del Giro delle Valli Etrusche, ha fatto registrare il successo assoluto di Antonio Del Vecchio dell’Atletica Amaranto, che ha affiancato il Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche curando con grande perizia la manifestazione disegnata per le strade della città. Tempo manuale registrato di 31’18”. Seconda piazza per il marocchino Mohammed El Quardy (Atl.Medicea), terzo per Mattia Torrioni (Sempredicorsa). Fra le donne podio composto nell’ordine da Anna Amorebianco (prima in 37’50”), Merilyn Mazzotta (Sempredicorsa) e Virginia Bianchi (Pod.Rossini). Un grande grazie da parte degli organizzatori va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, in primis l’Amministrazione Comunale di Livorno e all’Autorità Portuale, ma soprattutto ai tanti volontari che si sono impegnati per rendere la giornata piacevole provvedendo a tutti i servizi. Appuntamento al prossimo anno sperando in un po’ più di fortuna anche con le… situazioni tecnologiche.

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