In arrivo nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Foto tratta dalla pagina Fb del sindaco

Sono previsti in viale della Libertà, in via Goito e in via San Jacopo in Acquaviva. Intanto sono iniziati i lavori per sistemare l'attraversamento in via degli Avvalorati/piazza del Municipio

Nuova pavimentazione per l’attraversamento rialzato in via degli Avvalorati/piazza del Municipio di fronte al Comune. La nuova pavimentazione sarà realizzata in conglomerato bituminoso e trattata con procedimento di stampaggio a caldo e procedimento di resinatura con cariche di quarzo per rendere la superficie resistente allo scivolamento; la segnaletica orizzontale sarà realizzata in materiale termoplastico rifrangente ad alta resistenza. Seguiranno analoghi interventi in viale della Libertà, in via Goito e in via San Jacopo in Acquaviva. “Continua il percorso di messa in sicurezza di varie strade cittadine – sottolinea l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – attraverso questi interventi di mitigazione della velocità, che stanno dando buoni risultati, e per i quali il plauso va ai tecnici dell’Ufficio Mobilità. Le strade sono state scelte in base ai dati sull’incidentalità e al tipo di frequentazione. Anche per quest’anno sono previste risorse in bilancio per progettare un ulteriore lotto, che andrà ad interessare altre zone già attenzionate”.

Condividi: