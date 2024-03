In bici per 470 km sulla Panoramica. L’impresa di Stefano e Franco

Gli atleti ultracyclist Stefano Pellegrini e Franco Taddei in piazza del Santuario al termine dell'impresa e il tragitto percorso

Gli atleti ultracyclist Pellegrini e Taddei hanno concluso con successo la Everesting 8848 percorrerendo la Panoramica di Montenero no stop 39 ore ininterrotte per un totale di 56 salite, 470 km e 8850 metri di altitudine come il dislivello l'Everest. "Un test per affrontare al meglio le sfide intercontinentali di quest'anno"

“E’ stato un test per affrontare al meglio le sfide intercontinentali di quest’anno”. A dirlo sono Stefano Pellegrini e Franco Taddei, atleti ultracyclist protagonisti il 1 marzo della Everesting 8848, ovvero “prendere” una salita e farla tante volte fin quando l’altimetria non raggiunge l’altezza del monte Everest. Stefano e Franco hanno quindi “preso” la panoramica di Montenero percorrendola no stop per 39 ore di pedalata ininterrotta per un totale di 56 salite, 470 km e 8850 metri di altitudine, l’altezza dell’Everest appunto, concludendo l’impresa alle 22 del 1 marzo al Santuario di Montenero, godendo di un panorama mozzafiato. Non sono mancati momenti difficili durante la sfida con pioggia incessante nelle prime 12 ore e temperature notturne di 5 gradi. Tuttavia, gli atleti sono riusciti a portare a termine l’impresa con successo. “Un sentito ringraziamento – dicono Stefano e Franco – va al presidente della Pro Loco di Montenero, il sig. Marzio Conti, per aver messo a disposizione un’area del ristorante con una tavola imbandita come punto strategico. E un ringraziamento speciale va anche al padre dell’atleta Ultracyclist, Antonio Pellegrini, che per 39 ore non ha chiuso occhio, prestando assistenza e rifornendo gli Everester ad ogni giro con acqua e alimenti”. Quest’anno Stefano ci cimenterà nella Race Across Italy Unlimited (la traversata dell’Italia con partenza il 3 maggio, 2000 km) e nella Northcape-Tarifa (traversata d’Europa da 7500 km in self supported); Franco nella Northcape 4000 (da Rovereto a Caponord in self supported).

