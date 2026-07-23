In campo nel ricordo di Francesco Figaro

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Vogliamo ricordarlo nel modo che più amava: davanti a un pallone". Al Campo Sportivo di Guasticce il 1° Memorial per ricordare l'ex calciatore biancorosso. In campo Guasticce, Livorno 9, Tancredi Rosignano ed Ex Armando Picchi per due giorni all'insegna del calcio e della memoria

Un pallone, quattro squadre e un ricordo che resterà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto. L’Asd Guasticce ha organizzato il 1° Memorial “Francesco Figaro”, torneo dedicato all’ex calciatore biancorosso, scomparso alcuni mesi fa e ricordato da tutti come un amico speciale, dentro e fuori dal campo. L’appuntamento è fissato per sabato 29 e domenica 30 agosto al Campo Sportivo di Guasticce, dove il calcio diventerà il linguaggio attraverso cui rendere omaggio a Francesco, nel modo che più avrebbe amato: condividendo passione, sorrisi e spirito di squadra. “Francesco ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi, sia dentro che fuori dal campo. Con questo memorial vogliamo ricordarlo nel modo che più amava: davanti a un pallone, con il sorriso e lo spirito di squadra che lo hanno sempre contraddistinto”, scrive la società nell’annunciare l’iniziativa, invitando tutta la cittadinanza a stringersi attorno alla famiglia. Al torneo parteciperanno Tancredi Rosignano, Livorno 9, Guasticce ed Ex Armando Picchi. Sabato 29 agosto si giocheranno le semifinali: alle 18 Tancredi Rosignano-Livorno 9 e alle 20 Guasticce-Ex Armando Picchi. Domenica 30 agosto spazio alle finali, con la sfida per il terzo posto alle 18 e la finalissima alle 20. Due giornate di sport, amicizia e condivisione, perché il ricordo di Francesco continui a vivere là dove era più felice: su un campo di calcio, insieme ai suoi compagni e ai tanti amici che non lo dimenticheranno mai.

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