In campo per Secco: “Il tempo passa, il tuo ricordo resta”
Il 13 agosto gli amici si sono ritrovati per ricordare Alessandro: la giornata è iniziata con il Memorial Costantini alle 5 Querce ed è proseguita a cena. Poi il gruppo si è spostato in viale Risorgimento davanti alla targa a lui dedicata
Anche quest’anno il 13 agosto gli amici di Alessandro “Secco” Costantini si sono ritrovati per disputare il Memorial Costantini giunto alla sua ottava edizione. La giornata è iniziata con la partita alle 5 Querce per poi proseguire tutti insieme a cena, tra ricordi, risate e momenti condivisi nel suo nome. Un modo per festeggiare ancora una volta un amico che, nonostante il tempo passato, non è mai stato dimenticato. Poi il gruppo si è spostato in viale Risorgimento, davanti alla targa a lui dedicata. Qui è stato appeso uno striscione, ribadendo attraverso quel gesto semplice ma carico di significato che il suo ricordo continua a vivere. “Il tempo passa, il tuo ricordo resta. Secco vive, ora e per sempre” ringraziando tutte le persone che ogni anno partecipano a questa giornata e contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di Alessandro.
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