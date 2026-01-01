In centinaia al Tuffo di Capodanno
Il sindaco ha portato i suoi saluti riuscendo ad essere presente in tutte e tre le foto di gruppo: "L'obiettivo è riunirli e speriamo possa accadere"
Buon 2026 dagli Amici del Gabbiano, Amici del Mare (tra gli iscritti il danese Mads, compagno di una livornese, che ringraziamo per la disponibilità) e dal moletto di San Jacopo per un totale di 300 persone circa! Il sindaco ha portato i suoi saluti riuscendo ad essere presente in tutte e tre le foto di gruppo: “L’obiettivo è riunirli e speriamo possa accadere”. “Il 2025 – ha poi aggiunto Salvetti – ha visto Livorno protagonista con la Biennale del Mare e dell’Acqua e questo tuffo di Capodanno rappresenta il finale perfetto per chiudere in bellezza l’anno appena trascorso e accogliere il nuovo”. A garantire la sicurezza dei bagnanti la presenza della Svs ai Tre Ponti e del gruppo cinofili della Fisa al Gabbiano.
