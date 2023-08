In centinaia per ricordare Denny. Corteo con starlight e cori, fuochi d’artificio e fumogeni alla spiaggia della Vela

Scortato dalle forze dell'ordine, dal moletto di San Jacopo in Acquaviva con lo striscione "Giustizia per Denny" in testa, bastoncini starlight colorati e i cori Denny, Denny e Denny nei nostri cuori il corteo ha raggiunto la spiaggia della Vela dove si è concluso con fumogeni, fuochi d'artificio e il secondo striscione Un anno è passato nessuno ti ha dimenticato. Presente a inizio corteo il sindaco Salvetti

Presente oltre ai familiari e agli amici il sindaco Salvetti: "Sembra ieri quando Livorno ha vissuto uno dei momenti più delicati della storia recente della città. La famiglia in primis, ma anche i ragazzi, le forze dell'ordine l'amministrazione e il sindaco, tutti, si sono impegnati perché in quei giorni la situazione non esplodesse. A distanza di un anno mi conforta il percorso di indagine che sta ottenendo risultati. Dobbiamo continuare con grande impegno a tenere alta la tensione"

