In duemila scendono in strada per la Palestina

Un fiume di persone. Circa duemila in tutto. È questo il numero dei livornesi che nel pomeriggio di sabato 10 maggio si è dato appuntamento alle 15,30 in piazza Cavour per la manifestazione in supporto alla Palestina e a tutto popolo palestinese. Un momento di riflessione e di partecipazione corale a cui hanno partecipato tantissime persone, raggruppamenti politici e sigle che operano sul territorio da tempo riunite sotto ad un unico comune denominatore di Livorno per la Palestina. Tra le tante anche la Cgil di Livorno che aveva dato l’appoggio e invitato tutti a partecipare e in ordine sparso, Usb, Ex Caserma Occupata, Scuola di Carta, Livorno Civica, Buongiorno Livorno, Rifondazione Comunista il nodo livornese di Attac e Sinistra Italiana . Tra i singoli anche la consigliera del Movimento Cinque Stelle, Stella Sorgente, e alcuni esponenti del Partito Democratico livornese.

La manifestazione si è snodata prima lungo gli Scali Manzoni per poi arrivare davanti al monumento dei Quattro Mori. Da lì un lungo serpentone, che ha creato non pochi disagi al traffico cittadino, si è inerpicato per il Ponte Santa Trinita per arrivare al Varco Valessini causandone il momentaneo blocco. Qui infatti la manifestazione è venuta a congiungersi con il presidio del Gruppo Autonomo Lavoratori Portuali che stavano manifestando per una nave bellica ormeggiata in porto. Qui davanti si è tenuto un comizio la cui conclusione ha poi determinato la fine della manifestazione.

