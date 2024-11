In Erasmus a Valencia dedica un pomeriggio al centro di raccolta per gli alluvionati

“Mi sono sentito uno di loro pur non essendo spagnolo ed è ciò che mi ha spinto. A dire il vero non ho fatto grandissime cose però penso che in situazioni come queste un piccolo aiuto possa diventare un grande aiuto”. A parlare è Gioele Fiorentini, 20 anni, livornese, in Erasmus Plus a Valencia dal 4 settembre (fino al 12 dicembre) dopo essersi diplomato in estate al Vespucci-Colombo indirizzo servizi commerciali. “Dove abito io per fortuna non è successo niente ma non potevo comunque girarmi dall’altra parte o fare finta di niente” prosegue Gioele, che ringraziamo per la disponibilità. E così un pomeriggio, libero dal turno di lavoro come commesso in un negozio di abbigliamento, si è rimboccato le maniche partecipando attivamente alla raccolta di generi di prima necessità allestita allo stadio di Valencia per gli alluvionati. “Mi sono occupato di inscatolare i prodotti per l’igiene dalle 17.00 alle 19.30. E prima avevo dato il mio contribuito acquistando e donando generi alimentari. Mi piace dare una mano perché penso che dobbiamo aiutarci l’un con l’altro. Con l’egoismo non si va molto lontani”. E che Gioele avesse una indole verso il prossimo era emerso, purtroppo, nell’alluvione del 2017 a Livorno quando partecipò assieme ad altre centinaia di persone alla pulizia delle strade dal fango.

