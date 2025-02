In Fortezza Vecchia l’assemblea nazionale dell’associazione Il Mondo dei Fari

L'invito all'assemblea in programma sabato 22 febbraio oltreché ai soci è rivolto a tutti gli appassionati che desiderano trasformare l'amore per questo monumento in un impegno attivo per la cura del faro

Sabato 22 Febbraio alle 15 nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia a Livorno si svolgerà l’Assemblea nazionale dell’associazione “Il Mondo dei Fari – Ets”, un appuntamento atteso per tracciare il bilancio del lungo percorso fatto dall’associazione culturale, per illustrare i progetti in cantiere per il futuro e per rinnovare l’impegno per la cura di un monumento-riferimento per i naviganti. Il faro, protagonista dei racconti di mare, di avventure ed epopee è anche un segno suggestivo ed emozionante, una guida, una lanterna nell’oscurità. L’associazione nata a Spezia dieci anni fa con l’obiettivo di far conoscere a tutti le storie dei fari e delle persone legate a questa determinante struttura marittima, si distingue per l’attenzione e l’impegno rivolto alla preservazione e alla divulgazione della storia del Faro di Livorno. Dal 2020 l’associazione ha sede legale a Livorno, un impulso in più per rafforzare l’impegno verso la conoscenza e la valorizzazione al pubblico del faro di Livorno. L’associazione nel tempo ha stretto una importante collaborazione con il servizio Fari della Marina Militare con cui dal 2023 porta avanti un accordo di collaborazione con l’approvazione del Comando Fari Alto Tirreno. Tra le molte attività dell’associazione anche le visite ai fari che percorrono la penisola, isole comprese. L’invito all’assemblea in programma sabato 22 febbraio oltreché ai soci è rivolto a tutti gli appassionati che desiderano trasformare l’amore per questo monumento in un impegno attivo per la cura del faro.

All’assemblea parteciperanno Matteo Paroli segretario generale dell’AdSP e l’assessore Rocco Garufo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©