In lacrime davanti al Mare dei Ricordi: “Riportate il mio sasso”

La donna ha raccontato l'episodio a Mario Bartoli che si trovava alla Scalinata: "Non prendeteli, ogni sasso ha un significato enorme"

Mario Bartoli il 15 settembre si trovava alla Scalinata di Antignano, come praticamente ogni giorno, quando ha trovato una ragazza in lacrime profondamente sconvolta. Il motivo era legato al Mare dei Ricordi. “Mi ha riconosciuto, si è avvicinata e mi ha spiegato che era alla ricerca del sasso posizionato per il suo amato cane. E’ facilmente riconoscibile quel tipo di sasso perché di solito aggiungo il disegno di una zampina vicino al nome”. Insieme si sono messi a cercarlo ma senza successo. E Martina, che ringraziamo per la disponibilità, aggiunge: “Lo abbiamo cercato in acqua e anche dall’alto, si sarebbe visto bene perché nuovissimo e lucido. Purtroppo non c’era. Non mi interessa sapere né il motivo per cui lo hanno fatto, né chi sia stato: a me basta che venga rimesso in mare“. Un episodio che pone l’attenzione sul rispetto che dovrebbe essere riservato a questo luogo, diventato negli anni un vero e proprio spazio di raccoglimento per moltissime persone. Da qui l’appello di Bartoli, rivolto soprattutto a chi lo frequenta e a chi lo visita per la prima volta. “Ogni sasso ha un significato enorme: non prendeteli. E alla signora dico di non preoccuparsi: se vuole posso rifarlo”.

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