In Largo Borrani ad Antignano stalli a pettine per auto

Il sindaco: "Attraverso questa operazione sarà restituito decoro e ordine all'area. I camper potranno sostare nella vicina area dedicata, per la quale l'amministrazione comunale sta mettendo a punto un regolamento, che verrà approvato entro la fine dell'anno"

È in corso in Largo Borrani vicino al viale di Antignano e nei pressi della scalinata una riorganizzazione complessiva della sosta. Si stanno infatti realizzando su metà della piazza (il lavoro sarà completato anche sull’altra metà quando sarà tolto il cantiere della Ciclovia Tirrenica) stalli a pettine dedicati alle automobili. “Attraverso questa operazione – spiega il sindaco Salvetti – sarà restituito decoro e ordine all’area. I camper potranno sostare nella vicina area dedicata, per la quale l’amministrazione comunale sta mettendo a punto un regolamento, che verrà approvato entro la fine dell’anno”.

