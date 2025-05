In pensione Anna Roselli, per 28 anni direttrice del Museo di Storia Naturale

“Ringrazio il mio predecessore Gianfranco Barsotti, che grazie alla sua lungimiranza e strategia di apertura verso l’esterno ha permesso a molte associazioni, alcune sono ormai storiche come il Gruppo Botanico e il Gruppo Micologico, di trovare qui la propria sede fin dagli anni Settanta o un luogo in cui svolgere la propria attività. E ringrazio le associazioni stesse per la costante presenza e il costante supporto”. A parlare è Anna Roselli che dal 1997, per 28 anni, è stata la direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e che dal 12 maggio di quest’anno è andata in pensione. Prende il suo posto Antonio Borzatti de Loewenstern.

Roselli ha contribuito a farlo crescere con l’apertura nel 2000 della Sala del Mare, in cui si trova la balenottera di 19,60 metri, e dell’orto botanico; l’apertura delle sale espositive nel 2004; l’apertura della sala delle mostre temporanee nel 2009 e con l’avvio dei laboratori di educazione ambientale nel 2003 che tuttora ospitano studenti di Livorno e provenienti da tutta la Toscana. “Quello con le scuole è un rapporto a cui tengo tantissimo – spiega Roselli, che ringraziamo per la disponibilità – Ogni anno ospita circa 15mila ragazzi e ragazze”. Tra le varie associazioni che oggi svolgono attività all’interno del Museo c’è Reset che attraverso il suo presidente Giuseppe Pera saluta Roselli, aggiungendo che “qui abbiamo trovato un luogo dove poter dare il meglio di noi”.

