In pensione i vigili del fuoco Lenzi e Bonaretti

Salutati dai colleghi e dal comandante, il capo reparto Paolo Lenzi e l'ispettore antincendi esperto AIB Fabio Bonaretti concludono oggi la carriera nel Corpo. Le emozioni di Paolo e Fabio

Stamattina nella caserma dei vigili del fuoco di via Campania i colleghi e il comandante Ugo D’Anna hanno salutato il Capo Reparto Paolo Lenzi, con mansioni di capo distaccamento porto, e l’ispettore Antincendi Esperto AIB e sostegno logistica al reparto volo di Cecina Fabio Bonaretti che oggi hanno raggiunto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età concludendo la loro carriera nel Corpo. Bonaretti: “Sono entrato nei vigili del fuoco nel 2019 dopo un passato di 27 anni da guardia forestale – commenta Fabio – In questi anni devo dire che ho trovato una famiglia. Una famiglia, formata colleghi, funzionari e dirigenti, favolosa. Stamattina ho voluto portare alla festa di saluto mia mamma e mia sorella perché avevo piacere che capissero dal vivo l’ambiente meraviglioso. Ringrazio tutti, dalle squadre operative al comandante che mi ha messo nelle condizioni di lavorare al meglio, e tutto il personale con cui ho lavorato. Ho portato la divisa con grandissima soddisfazione”. “Non mi sembra vero di essere arrivati a questo punto – racconta Paolo – Sì è vero siamo una famiglia, il tempo che passiamo in caserma è maggiore di quello passato con i nostri cari, ed è per questo che stamattina ho vissuto delle bellissime emozioni. Emozioni che sono anche difficili da raccontare. Ringrazio anch’io il comandante e tutti i colleghi: ognuno di loro rappresenta un periodo trascorso insieme”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©