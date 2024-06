In pensione il comandante della polizia ferroviaria Fabrizio Maestrini

Il sostituto commissario: "Sono orgoglioso di tutte le squadre dirette in questi anni. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno supportato, nessun uomo è un'isola e in polizia secondo me questo concetto vale ancora di più. I suicidi mi hanno segnato"

Dopo 37 anni di servizio, il 31 maggio, è andato in pensione il comandante della polizia ferroviaria di Livorno sostituto commissario Fabrizio Maestrini. Entrato in Polizia di Stato nell’87, Maestrini ha iniziato la carriera nel reparto mobile a Firenze per poi nell’89 proseguire a Livorno, sua città di origine, nella Polfer scalando tutti i gradi fino a diventare comandante. Incarico che ricopre da una quindicina di anni a questa parte: “Sono orgoglioso di tutte le squadre che ho avuto in questi anni. Ringrazio i colleghi, con molti dei quali è nata una amicizia fraterna, che mi hanno supportato: nessun uomo è un’isola e in polizia, secondo me, questo concetto vale ancora di più. Il capo si fregia dei risultati dei colleghi, li lavora, li sgrossa, ma quel risultato è frutto di un lavoro di gruppo. Un grazie anche ai colleghi delle altre polfer regionali con i quali nel tempo si è creato un interscambio eccezionale”. Questo, il bello del lavoro. Dall’altro lato, ci sono le cose che hanno segnato il sostituto commissario in negativo. “Umanamente, sono gli interventi per suicidio che purtroppo, lavorando in polizia ferroviaria, ho vissuto. Le indagini ti portano a entrare nell’intimità più profonda dei familiari, nelle loro sofferenze e nelle sofferenze di coloro che hanno deciso di compiere il gesto estremo. Se devo però ricordare un intervento, in particolare, ricordo il deragliamento all’altezza del Maroccone negli anni Novanta: sul posto trovammo una scena che ci fece pensare al peggio e invece incredibilmente e per fortuna non ci fu nessun ferito”.

