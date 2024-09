In pensione il luogotenente Renato Bonomi

La consegna del crest a Bonomi (a destra) da parte del comandante Piercarmine Sica

E' stato comandante per quasi 17 anni dell’aliquota e radiomobile e dal 2020 era comandante del nucleo comando della compagnia. Lascia il servizio dopo oltre quarant’anni trascorsi nell'Arma, gran parte dei quali a Livorno

Il luogotenente Carica Speciale Renato Bonomi, dopo oltre quarant’anni gran parte dei quali trascorsi a Livorno, lascia il servizio attivo. Arruolato nel 1984, è stato destinato in Basilicata alle Stazioni di San Chirico Nuovo (Pz) e di Tolve (Pz) ma poco dopo, essendosi distinto per serietà e alta professionalità, è stato ammesso a frequentare la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri. Da sottufficiale ha continuato nella sua progressione di carriera prestando servizio alla Stazione Carabinieri di Livorno-Centro ed al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, arrivando a ricoprire prima l’incarico di capo-equipaggio e, successivamente, per quasi 17 anni quello di Comandante dell’Aliquota Radiomobile di Livorno. Dal 2020 è stato il Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Livorno e reggendo, per alcuni periodi, anche il Comando Interinale della Compagnia Carabinieri di Livorno. In occasione del saluto per il congedo, il comandante provinciale di Livorno, colonnello Piercarmine Sica, ha ringraziato il luogotenente Bonomi per la professionalità dimostrata nella sua lunga carriera militare e gli ha consegnato il crest del Comando Provinciale.

