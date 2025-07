In pensione il medico di famiglia Riccardo Sgherri

Foto inviata dal dottor Sgherri che ringraziamo per la disponibilità

Va in pensione Riccardo Sgherri. Compirà 70 anni il 29 luglio e quello sarà anche il suo ultimo giorno di servizio da medico di famiglia, concludendo così la convenzione con l’azienda sanitaria iniziata nel 1992. “Sarà uno stacco abbastanza importante, il mio lavoro mi mancherà – spiega il dottor Sgherri, che ringraziamo per la disponibilità – Ho interpretato il ruolo in prima linea come cura psico-fisica della persona prendendomi carico della salute in tutti i sensi e spero di averlo fatto con dedizione e professionalità”. L’Asl ricorda che è possibile effettuare il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le seguenti procedure online (in alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio):

il portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

il portale Open Toscana;

la App Toscana Salute;

i Totem PuntoSi;

inviando una richiesta per mail;

utilizzando il modulo on-line.

