In pensione il vigile del fuoco Enrico Lorenzini

E' andato in pensione il 1 maggio Enrico Lorenzini, cecinese, vigile coordinatore del fuoco del distaccamento di Cecina

E’ andato in pensione il 1 maggio Enrico Lorenzini, cecinese, vigile coordinatore del fuoco del distaccamento di Cecina dopo aver prestato servizio a Torino, Firenze, Pisa, Portoferraio e quindi Cecina. “Un pizzico di malinconia il giorno del saluto l’ho avvertito – spiega Enrico – in particolare per l’ambiente che a Cecina, come del resto negli altri comandi di Italia, si viene a creare tra colleghi passando tante ore assieme”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©