In pensione il vigile del fuoco Valter Baesso

Il vigile coordinatore da molti anni era la colonna portante dell'officina degli automezzi del comando provinciale in via Campania

Da oggi lascia il servizio attivo, per andare in pensione, il vigile coordinatore Valter Baesso. Da molti anni era la colonna portante dell’officina degli automezzi del comando provinciale in via Campania.

