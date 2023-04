In pensione la presidente della sezione civile del Tribunale

La dott.ssa Sammarco è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di giudice al Tribunale di Livorno dove è approdata nel 1981. Presidente dal 2017, il 19 aprile sarà il suo ultimo giorno di servizio. Il saluto a magistrati e personale amministrativo

Maria Sammarco, nata a Maiori, presidente della sezione civile del Tribunale di Livorno è stata nominata magistrato nel 1979, prima donna a ricoprire l’incarico di giudice presso il Tribunale di Livorno dove approdò nel 1981. La dott.ssa Sammarco, dopo una parentesi quale Presidente della sezione penale del Tribunale di Pisa è ritornata a Livorno nel 2017, quale presidente della sezione civile, dove il 19 aprile concluderà la sua carriera di magistrato.

Giudice integerrimo e rigoroso tanto nelle decisioni giurisdizionali quanto nella precisione e scrupolosità delle motivazioni dei provvedimenti, caratteristiche che hanno fatto da cartina di tornasole anche nella sua vita di tutti i giorni. Profondamente convinta che il magistrato deve parlare solo attraverso i provvedimenti giurisdizionali lontana dalla ribalta mediatica pur avendo tratto numerosissime processi anche di rilevanza nazionale ha tenuto anche nella sua vita privata un comportamento riservato in modo non solo da essere, ma anche apparire sempre imparziale. La sua particolare sensibilità nella materia della separazione dei coniugi – anche e soprattutto quando le sue decisioni avevano ripercussioni sulla vita dei minori coinvolti – le ha consentito di trattare e definire spesso con soluzioni conciliative i procedimenti trattati. Il saluto del 18 aprile nell’aula rossa ricolma di magistrati e personale amministrativo e le manifestazioni di stima professionale e di affetto espresse dal Presidente del Tribunale, dott. Costantini, dal Procuratore della Repubblica dott. Squillace Greco e dall’Avvocatura, dall’ex Presidente del Tribunale di Pisa, dott. De Pasquale, che ha ricordato gli esordi in magistratura della dott.ssa Sammarco, e dal personale amministrativo che con lei ha condiviso i lunghi anni della sua carriera, non hanno fatto altro che consolidare quella immagine di “magistrato esemplare” che ha mantenuto in tutta la sua vita professionale e personale.

Condividi: