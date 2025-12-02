In pensione lo stesso giorno i vigili del fuoco Aragona e Rosellini

"I pompieri sono e saranno sempre la nostra famiglia, resteranno nel cuore per sempre". Salvatore Aragona e Marco Rosellini sono andati in pensione con la qualifica di caporeparto e con una breve cerimonia al comando di via Campania i colleghi li hanno salutati tra strette di mano, abbracci e le sirene accese dei mezzi

Sono andati in pensione da ieri 1 dicembre, con la qualifica di caporeparto, Salvatore Aragona e Marco Rosellini, rispettivamente dopo 33 e 35 anni di servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un traguardo importante che venerdì è stato celebrato, come da tradizione, con una cerimonia al comando di via Campania durante la quale i colleghi li hanno salutati tra strette di mano, abbracci e le sirene accese dei mezzi. “Sono stati anni intensi, pieni di impegno – spiega Aragona – ai quali ho sempre dato il massimo. I pompieri sono e saranno sempre la mia famiglia, resteranno nel mio cuore per sempre”. Parole di profondo affetto anche da parte di Rosellini: “Ho sempre svolto questa professione con passione e voglia e credo che quando fai qualcosa con questi sentimenti poi tutto venga più naturale. Ora vedremo cosa ci riserverà il futuro. Sicuramente continuerò a dedicarmi al baseball, una delle mie grandi passioni. I pompieri rimarranno sempre nel mio cuore: con Tore, e con altri colleghi, abbiamo condiviso tante ore, affrontato momenti belli che ci hanno dato soddisfazioni e purtroppo anche cose meno belle. E’ vero siamo una grande famiglia”. Nel corso della carriera, Aragona ha ricoperto incarichi nei settori della Polizia Giudiziaria e della documentazione e relazioni esterne, mentre Rosellini ha operato nel campo della formazione e istruzione del personale. Per entrambi, un percorso professionale ricco di responsabilità, dedizione e senso del dovere.

