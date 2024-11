In pensione Luigi, storico dipendente Aamps

Foto inviata dai colleghi che ringraziamo per la disponibilità

Quello di ieri, 31 ottobre, è stato l’ultimo giorno di lavoro. Da oggi è in pensione Luigi De Angelis, storico dipendente di Aamps. “Mi viene il magone a pensare a tutti questi anni di servizio – spiega Luigi, che ringraziamo per la disponibilità – Ho svolto il mio lavoro con sincerità e serietà e spero di averlo svolto bene. Un saluto e un ringraziamento a tutti i miei colleghi. Porterò Aamps nel mio cuore”. I colleghi di Luigi, detto “Gigione”, lo descrivono come un lavoratore che si è sempre contraddistinto per l’impegno e la passione nello svolgimento delle varie attività a favore del decoro urbano. Nell’ultimo periodo della carriera è stato impegnato come raccoglitore per il servizio porta a porta che ha portato a compimento fino all’ultimo giorno assegnato. Molti di loro, per ricordo, gli hanno autografato la divisa da lavoro.

