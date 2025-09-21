In pensione Riccardo, per 44 stagioni bagnino ai Bagni Lido

Nella foto anni Ottanta qui sotto, Riccardo e il padre. Ringraziamo la famiglia Ganni per la disponibilità

Il tributo dei Ganni: "É stato un viaggio lungo e faticoso ma straordinario. Ti vogliamo bene. Non sarebbe stato possibile niente di tutto quello che abbiamo creato senza di voi. Solo una parola: grazie"

“Ha dedicato gran parte della sua vita qui. Per noi è stato più di un bagnino. È stato un collaboratore, un uomo di fiducia, un uomo di una volta”. A parlare sono Riccardo, Nicola e Michele Ganni salutando Riccardo Masi, da ieri in pensione, classe 65, per 44 stagioni dal 1982 al 2025 bagnino dei Bagni Lido. Prima di lui è stato bagnino ai Bagni Lido il padre Mario, dal 1962 agli inizi degli anni 90. “Non solo Mario prima e Riccardo dopo – proseguono i Ganni – Hanno lavorato qui i fratelli di Riccardo, Francesco e Carlo, il figlio Marco e i nipoti Valerio e Federica. Pensavamo che non arrivasse mai questo momento e invece… É stato un viaggio lungo e faticoso ma straordinario. Ti vogliamo bene. Non sarebbe stato possibile niente di tutto quello che abbiamo creato senza di voi. Solo una parola: grazie”.

