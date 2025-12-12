In piazza Dante sorgerà un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora

immagine pubblicata sul sito del Comune

L’Help Center avrà una superficie totale di 383 mq disposta su due piani e ospiterà un totale di 18 posti letto. La palazzina, che sorge accanto alla stazione ferroviaria, nel 2023 è stata ceduta da Rfi al Comune di Livorno in comodato d’uso fino al 2044

La Giunta Comunale di Livorno ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo alla ristrutturazione dell’edificio di piazza Dante 39, un intervento cardine del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, il cosiddetto “Bando periferie”. La palazzina, che sorge accanto alla stazione di Livorno Centrale, nel 2023 è stata ceduta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.(RFI) al Comune di Livorno in comodato d’uso fino al 2044. Al termine dei lavori di ristrutturazione ospiterà un Help Center, un centro di prima accoglienza per persone senza fissa dimora. L’operazione rientra in un intervento più generale di rigenerazione urbana della piazza antistante la stazione ferroviaria, oltre che di contrasto al disagio, di rafforzamento dei servizi sociali e di riqualificazione degli spazi pubblici maggiormente esposti a fenomeni di marginalità. “Si tratta di un intervento importante e atteso da anni – ha commentato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – che ci permetterà di accrescere ulteriormente la nostra capacità di intercettare i bisogni delle persone più gravemente emarginate per garantire loro le protezioni fondamentali e accompagnarle nei percorsi di inclusione sociale che ruotano intorno al SEFA di via Terreni. Le stazioni ferroviarie sono tradizionalmente luoghi in cui si concentrano tante situazioni di marginalità e aprire un servizio di prima accoglienza nelle vicinanze è ormai, a livello europeo, una strategia di intervento consolidata che ha dimostrato una buona efficacia”. L’Help Center avrà una superficie totale di 383 mq disposta su due piani e ospiterà un totale di 18 posti letto. Il progetto, dal valore complessivo di circa un milione di euro, è finanziato per 518mila euro attraverso il contributo statale previsto dal Bando periferie e per 500mila euro tramite mutuo comunale. Le spese già sostenute ammontano a 16.196,57 euro per indagini, rilievi e prime attività progettuali. È stata infine individuata una copertura finanziaria di 82mila euro per il primo anno di attivazione del servizio di accoglienza fornito dall’Help Center. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione di piazza Dante, per un investimento di oltre 2,2 milioni di euro: un insieme coordinato di azioni finalizzate a migliorare decoro urbano, funzionalità dello spazio pubblico e qualità del tessuto sociale dell’area della stazione.

