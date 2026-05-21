In piazza Garibaldi fiori e piante dal mondo dipinti sull’asfalto

Lo street artist italiano Tellas

Sul manto stradale attorno alla piazza compariranno grandi fiori e piante simbolo delle comunità che abitano Livorno. Ilaria Tamalio, presidente di MuraLi: “Un disegno gentile e inclusivo per raccontare culture e appartenenze”. L’opera sarà realizzata dallo street artist Tellas

Si chiama “Giardino dei Popoli” e trasformerà piazza Garibaldi in un grande giardino urbano dipinto sull’asfalto, dove protagonisti saranno fiori e piante provenienti da tutto il mondo. È questo il cuore del progetto di floor painting curato dall’associazione MuraLi e presentato sul posto il 20 maggio dal sindaco Salvetti: un intervento di urbanistica tattica, così chiamata, che utilizzerà il manto stradale come una grande tela collettiva per raccontare le comunità che abitano il quartiere e la città. A spiegare il significato dell’opera è Ilaria Tamalio, presidente di MuraLi e curatrice del progetto. “Abbiamo deciso di rappresentare su grandi riquadri botanici piante e fiori simbolici delle diverse comunità presenti a Livorno. Sarà un disegno gentile e inclusivo, capace di parlare attraverso la natura e i colori”. L’intervento interesserà il manto stradale attorno alla piazza: ogni fiore e ogni pianta richiameranno culture, origini e tradizioni differenti, trasformando lo spazio pubblico in un racconto visivo delle identità che convivono nel quartiere Garibaldi. “Non sarà soltanto una decorazione”, sottolinea Tamalio. “Vogliamo creare uno spazio che possa essere vissuto e attraversato in modo diverso, capace di generare partecipazione e senso di appartenenza”. A realizzare l’opera, dal 25 maggio al 7 giugno (inaugurazione 6 giugno), sarà lo street artist italiano Tellas, tra i nomi più apprezzati della scena internazionale dell’arte urbana contemporanea. Nato in Sardegna, Tellas è conosciuto per le sue opere ispirate alla natura, ai paesaggi organici e agli elementi vegetali, con interventi realizzati in numerosi festival e città in Europa, Stati Uniti e Australia. Il suo linguaggio artistico, profondamente legato al mondo botanico, è stato scelto proprio per interpretare il tema del “Giardino dei Popoli”. Il progetto si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana di piazza Garibaldi attraverso strumenti di urbanistica tattica e arte pubblica. “Vedremo come reagirà la cittadinanza – conclude Tamalio – L’obiettivo è quello di costruire un luogo riconoscibile, aperto e condiviso, utilizzando il colore come elemento di connessione tra le persone”.

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