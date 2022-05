In piazza Garibaldi la Baracchina che aiuta il cittadino per certificati, passaporti e Isee

Sabato 21 maggio è stata inaugurata la Baracchina 20 di piazza Garibaldi, gestita dal Comitato Pontino San Marco, con i nuovi servizi ai cittadini. Si amplia, inoltre, l'orario di apertura della Baracchina 20 che sarà aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 22

Mediagallery

Sabato 21 maggio è stata inaugurata la Baracchina 20 di piazza Garibaldi, gestita dal Comitato Pontino San Marco, con i nuovi servizi ai cittadini. Si amplia, inoltre, l’orario di apertura della Baracchina 20 che sarà aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 22 e il martedì e giovedì anche la mattina dalle 10 alle 12.

Da tempo lo sportello porta avanti attività socio-culturali e servizi di portierato gratuito, oltre ad essere da sempre un punto di informazione per visitatori e turisti.

I servizi gratuiti offerti alla cittadinanza, grazie all’attività dei volontari, sono i seguenti:

assistenza nelle pratiche comunali e

assistenza nelle pratiche di contabilità fiscale (es: ISEE, 730 ecc…);

assistenza nelle pratiche e domande per gli Enti del Lavoro e Pensionistici (curriculum-vitae, disoccupazione, NASPI, reddito di cittadinanza ec…);

raccolta di comunicazioni riguardanti ogni tipologia di segnalazione da inviare a Segnala-Li del Comune di Livorno e/o segnalazioni per altri enti del territorio che dialogano con la cittadinanza (AAMPS, ASA, USL ecc…);

promozione di eventi turistici ed artistici attraverso la

raccolta adesioni alla squadra sportiva Africa Academy Calcio;

raccolta adesioni alla Sezione Nautica Pontino San Marco.

La modifica è stata concordata con l’assessorato ai Beni Comuni del Comune di Livorno, con cui il Comitato Pontino San Marco ha siglato il Patto di Collaborazione per la gestione della Baracchina. Le specifiche attività saranno svolte in cooperazione con gli uffici di Prefettura e Questura di Livorno, che operano per la tutela della cittadinanza e la sicurezza integrata sul territorio.