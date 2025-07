In poche ore migliaia di messaggi per Protti: “Facciamo tutti il tifo per te”

E Igor su Instagram ha iniziato a "ripostare" le storie dei tanti che lo stanno menzionato anche solo per mandargli l'emoticon del cuore oppure del bicipite. Una vera e propria ondata di affetto che è destinata a proseguire

Centinaia, forse migliaia, i messaggi di affetto arrivati ad Igor Protti nelle ultime ore da quando ieri pomeriggio 5 luglio attraverso un post Instagram ha annunciato che sta “combattendo una battaglia contro uno sgraditissimo ospite”. Non sbagliamo se parliamo di migliaia di commenti. Basta sommare tutti i commenti sotto ai vari articoli pubblicati dalle testate locali e nazionali che hanno ripreso il messaggio dell’ex attaccante di Livorno, Napoli, Bari e Lazio. E “facciamo tutti il tifo per te” è la frase, in sintesi, che meglio rappresenta il pensiero generale. Dal canto suo, Igor su Instagram ha iniziato a “ripostare” le storie dei tanti utenti che lo hanno menzionato anche solo per mandargli l’emoticon del cuore oppure del bicipite oppure, ancora, per ricordargli i cori che i tifosi gli dedicavano quando giocava. Perfino scusandosi “se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che su Instagram”. Una vera e propria ondata di affetto che è destinata a proseguire.

