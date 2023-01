In un giorno 11 ordinanze di rimozione

Nella foto tratta dal profilo Fb del sindaco le ordinanze di rimozione

Undici ordinanze di rimozione firmate dal sindaco Salvetti solo nella giornata del 16 gennaio che su Fb scrive: “Continua il puntuale il lavoro in città e soprattutto nei quartieri periferici (Shangai, Corea, Stazione e Salviano) per risolvere in maniera definitiva la problematica degli abbandoni dei mezzi a motore. Da decenni in cortili Casalp, per le strade o in alcuni parcheggi, auto e scooter abbandonati, vandalizzati o addirittura distrutti rappresentavano una delle note dolenti sul fronte del decoro e anche della sicurezza. Ora, anche grazie allo snellimento della procedura per la rimozione (90 giorni anziché 180) e alla collaborazione tra Ufficio Ambiente, Polizia Municipale, Casalp e Aamps, sono state oltre cento le rimozioni e molte altre seguiranno nei prossimi mesi. Soddisfatti i cittadini che indicavano in queste situazioni uno dei motivi di maggior preoccupazione per quel che riguarda il decoro e la sicurezza”.

