In vendita il Bar Ughi di Coteto

“Andrea è un filino più giovane di me comunque l’età avanza per tutti e due e cosi abbiamo deciso di fare questo passo”. Andrea e Paolo, che ringraziamo per la disponibilità, sono i due soci del bar Ughi di Coteto e attraverso Paolo annunciano che il bar è in vendita. “Vendiamo ma non svendiamo” precisano. “Se non c’è un’offerta adeguata andiamo avanti. Intanto un ringraziamento anticipato a tutti i nostri clienti e al quartiere, ringraziamento che verrà reiterato quando e se venderemo. Per ora invitiamo tutti a continuare a venire”. Il bar Ughi è un bar storico. I genitori di Andrea lo hanno aperto con l’insegna Bar Ughi nel 1969 poi alla fine del 1994 la gestione è passata ad Andrea e Paolo.

