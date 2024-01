In vendita la gestione dello Chalet della Rotonda

"Liberiamo energie per nuovi progetti futuri" spiegano i due soci della Cdr Giorgio Arpesani e Sergio Cristiani

In vendita la gestione dello Chalet della Rotonda la cui struttura, di proprietà comunale, è in concessione alla Chalet Srl che la struttura l’ha riqualificata e che vede come socio di maggioranza Alberto Ricci. “E’ in vendita l’attività non la nostra concessione che scade nel 2047” ribadisce l’ex presidente di Confindustria Livorno che ringraziamo per la disponibilità. Ad essere in vendita quindi è la società Cdr che, appunto, detiene la gestione dello Chalet. “Liberiamo energie per nuovi progetti futuri” spiegano i due soci della Cdr, Sergio Cristiani e Giorgio Arpesani, che ringraziamo per la disponibilità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©